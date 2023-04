Maths 1re séries technologiques Parkour +. Livre de l'élève, Edition 2023

L'outil tout-en-un idéal pour rassurer l'élève et développer son autonomie - Les seuls consommables qui couvrent l'ensemble de l'enseignement commun de 1re et Tle. - Une équipe d'auteurs qui enseignent dans les différentes séries technologiques et qui connaissent les différents profils des élèves. - Des ouvrages consommables pour faciliter la mise au travail des élèves et leur permettre de conserver une trace écrite. - Des parcours de réussite pour rendre l'élève acteur de ses apprentissages. - Plus de 550 exercices (dont des exercices interactifs). - Des rappels de cours et des points méthodes en contexte. - Des corrigés en vidéo et en pdf pour accompagner l'élève dans la maîtrise de chaque capacité. - Des automatismes "top chrono" pour s'entraîner sur des thèmes variés. - Une différenciation proposée dans les automatismes et les exercices.