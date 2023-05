Pour tomber amoureux, buvez ceci. Mémoires d'une femme du vin

A travers un grand écart d'histoires vécues - comment elle a failli devenir l'assistante de Nina Simone en voulant lui offrir un vouvray, comment elle a fait office de plombier des vins auprès d'un plombier malheureux en amour, comment elle s'est retrouvée à devoir choisir une bouteille pour Björk, comment l'un des plus tristement célèbres serial killers des Etats-Unis l'a approchée ; à travers ses nombreux voyages aussi, en Italie, en Géorgie, au Mexique ou au Chili ; et encore l'histoire, la grande, à l'ombre de Staline, Pinochet ou Auschwitz... sans oublier, enfin, une belle histoire d'amour - Alice Feiring nous entraîne avec douceur dans le sillage savoureux de ses souvenirs, pétillants et touchants comme un vieux champagne bonifié par l'âge, le tout saupoudré de conseils en vin ultra avisés. Mais avec ce livre, le huitième (et rien moins que son meilleur d'après le New York Times), Alice Feiring nous offre surtout un grand récit de la transmission, autant sur la vie que sur le vin, liant l'intime à l'universel avec une évidence toute naturelle. Car, "plus que toute autre forme d'art, le vin et la vigne sont liés au bonheur et au chagrin, à la famille, à la nature, à la tentative de contrôler l'incontrôlable, comme en amour".