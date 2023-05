L'odyssée des savoirs étonnants. Cahier de vacances adultes. 100 énigmes et quiz pour te faire pétiller l'esprit

Découvre des savoirs étonnants pour épater tout le monde ! Pars à l'aventure et collecte un maximum de bulles de savoirs afin de résoudre l'énigme finale. Teste tes connaissances et deviens incollable sur plein de sujet insolite. Anatomie, sports, conquête lunaire, histoire, botanique, cinéma... Réussiras-tu à devenir le savant ultime ? Avec plus de 110 jeux, fais de ton mieux ! Amuse-toi et apprends !