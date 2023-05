Fictions d'asile. Au nom du peuple français

Un observateur qui n'est autre que l'auteur du texte réalise une double enque?te. La premie?re concerne la Cour Nationale du Droit d'Asile et re?ve?le les ro?les des diffe?rents protagonistes qui la peuplent. La deuxie?me établit les problématiques the?a?trales de mise en forme, en jeu puis en sce?ne de ce qu'il a pu re?colter sur le terrain. A? travers quelques audiences, Fictions d'Asile rejoue certains moments de?terminants lorsque la Cour de?cide si oui ou non les re?cits et ceux qui les élaborent sont authentiques et s'ils permettent d'octroyer un droit d'asile. Ils et elles viennent de Guine?e Conakry, du Nige?ria, d'Alge?rie, de Russie, du Bangladesh et souhaitent fuir leur pays car ils et elles y subissent des discriminations du fait de leur orientation sexuelle, de leur religion, de leur engagement politique ou parce qu'elles s'opposent à une excision, ou a? du racket. Les bureaucraties de l'asile sont traverse?es par les émotions tant les histoires de ces vies de?voilent le tragique des souffrances de ce monde.