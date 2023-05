111 lieux au coeur du Jura à ne pas manquer

Sur environ 300 kilomètres de long, la Suisse et la France se partagent le massif du Jura. Cette région représente un véritable eldorado pour les férus de plein air, grâce à son immense potentiel de découvertes entre rivières, forêts et pâturages. La gastronomie y est également surprenante : tandis que dans le Jura français on trouve le fabuleux comté, produit avec le lait des vaches de Montbéliard, ce sont le gruyère et la tête de moine qui s'invitent sur les plateaux de fromages côté suisse. Au fil des pages de ce guide à mi-chemin entre France et Suisse, Marcus Schmid vous emmènera dans des lieux naturels grandioses, vous présentera des spécialités culinaires énigmatiques et vous narrera les histoires passionnantes de personnes qui font vivre la région. Un guide idéal pour parcourir ce paradis encore inexploré au coeur de l'Europe et découvrir des lieux qui resteront à jamais gravés dans votre mémoire, le tout accompagné de photos plus vraies que nature.