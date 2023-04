Londres, 1890. L'Etouffante a ravagé la capitale, laissant derrière elle des centaines de morts et autant d'orphelins. Dans un monde apocalyptique déchiré entre les riches et les pauvres, Enora tente de contourner les règles qui lui sont imposées. Lorsqu'elle trouve le corps inanimé d'un jeune homme, blessé par une machine d'un autre temps, sa vie bascule, l'histoire lui appartient enfin. La mission est périlleuse : changer le passé pour réécrire l'avenir. Prendra-t-elle la bonne décision ? Va-t-elle y survivre ? Les voyages dans le temps... Impossible ? Pas pour Gaëlle Perrin-Guillet qui s'essaye avec aisance au steampunk. La plume fluide, le style inimitable, nous retrouvons cette auteure talentueuse qui s'amuse avec les époques. Plus qu'une invitation au voyage, un moment suspendu.