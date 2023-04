Raz de données. L'impact environnemental des nouvelles technologies

Eteignez vos portables, on vous embarque à la découverte des dessous du numérique ! Data centers, circulation de données, gestes éconumériques et autres maisons connectées n'auront bientôt plus de secrets pour vous. Cet ouvrage rend en effet agréablement accessible un sujet pourtant très sérieux : l'impact environnemental des nouvelles technologies sur la planète. Le but avoué de cette alliance entre rigueur scientifique, écriture ludique et illustrations percutantes : permettre aux ados comme aux adultes de faire des choix éclairés et d'adopter au quotidien une posture citoyenne. Une réflexion nécessaire sur des questions qui ne peuvent désormais plus attendre.