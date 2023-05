Mémoire d'Ambre

De son enfance, Ambre n'a gardé aucun souvenir. Désormais trentenaire et en proie à de fréquentes crises d'angoisse, elle espère sortir de cette amnésie et comprendre le mal-être qui la ronge depuis des années. Alors que ses proches refusent de l'aider dans sa quête, revenir sur les traces de sa jeunesse l'aidera-t-il à retrouver le chemin de la mémoire ? Lorsqu'au même moment un meurtre est commis dans le quartier, les fantômes du passé ressurgissent. Qu'est-il réellement arrivé vingt-sept ans plus tôt ?