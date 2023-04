Les influenceuses Tome 3 : Les 4mies en vacances !

Pour la première fois, nous les 4MIES, on part en vacances toutes ensembles ! Le père de Sacha nous invite dans leur maison de vacances dans les Landes : génial ! On va pouvoir apprendre à surfer et profiter de la plage, et c'est une super occasion de poster du contenu différent. Mais quand on arrive, on découvre que la maison est en zone blanche et qu'il n'y a pas de wifi... Tu parles d'un gros couac... Pire, le père de Sacha l'a fait EXPRES pour qu'on passe des vacances "déconnectées" ! Mais il faut plus que ça pour nous décourager... avec ou sans internet, on va relever ce défi et aider nos nouveaux amis !