Le médecin de Cape Town

Margaret est une jeune irlandaise née à Cork dans une famille et une époque, le XIXe siècle, incapables de lui promettre un destin à sa hauteur. Son mentor, un professeur de sciences, la pousse à se grimer en garçon afin de suivre les études de médecine qui la passionnent. Elle bande ses seins, achète des vêtements masculins, change l'intonation de sa voix et devient Jonathan Mirandus Perry. Mais derrière la réussite éclatante, Margaret apprend à se cacher sans cesse. Afin d'être pleinement ce qu'elle veut, elle doit mener une double vie ou plutôt une vie multiple. Inspiré de l'histoire vraie du Dr James Miranda Barry, le premier roman de E. J. Levy a choisi un angle inédit : certains considèrent ce personnage réel comme le premier transsexuel de l'histoire. Levy défend un autre point de vue. Selon elle, Jonathan et Margaret cohabitent dans la même peau, l'un suivant la carrière ascendante d'un homme, l'autre s'autorisant dans l'intimité la plus secrète à être une femme amoureuse. "Ce roman nous pousse à mettre de côté notre conception de l'existence pour entrer dans la peau d'un personnage hors du commun. C'est ce que font les très bons romans : nous faire réfléchir autrement". Richard Russo E. J. Levy est enseignante. Son premier recueil de nouvelles, L'amour, en théorie (Rivages, 2015) a été récompensé par de nombreux prix en Amérique, dont le prestigieux Flannery O'Connor Short Story Award. La vie multiple est son premier roman.