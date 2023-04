L'imagerie, la collection incontournable de livres documentaires ! Dans ce livre, découvre l'Histoire de France depuis la Préhistoire jusqu'à nos jours avec les faits les plus marquants et fais un beau voyage dans le temps en découvrant comment vivaient les femmes et les hommes dans le passé. Sur chaque page, tu trouveras de jolies photos et illustrations pour une immersion totale ! Et, en bonus, des jeux pour tester tes connaissances !