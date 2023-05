Les ombres de Yamagata

- Une enquête mystérieuse au rythme trépidant menée par un détective spécialisé dans les phénomènes paranormaux et une espionne charismatique. - Une plongée dans le Japon en pleine transformation de la fin du XIXe siècle, divisé entre tradition et modernité. Yamagata, nord du Japon, hiver 1248. Au coeur d'un temple bouddhiste perdu dans les montagnes, un sombre rituel tourne mal, condamnant l'âme d'un moine à ne jamais trouver le repos. Des siècles plus tard, à l'automne 1873, le lieutenantcolonel Martin Tussaud disparaît alors qu'il est en mission au Japon. Les corps des soldats envoyés à sa recherche sont retrouvés dans un état des plus énigmatiques : ils semblent avoir été momifiés. Incapable de trouver une explication rationnelle à cette transformation, l'Etat français fait appel aux services d'un enquêteur spécialisé en sciences occultes, Septime Klein. Accompagné de l'espionne impériale Naomi Matsudaira, le détective remonte la piste de Tussaud à travers un Japon meurtri par les guerres entre le shogun et l'empereur. Mais impossible pour eux d'enquêter en toute discrétion car nombreux sont leurs ennemis dans ces contrées reculées, humains comme esprits...