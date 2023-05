La liste terminale

DANS CE PREMIER ROMAN DE JACK CARR, UN ANCIEN NAVY SEAL, LE PERSONNAGE DE JAMES REECE N'A PLUS AUCUNE RAISON DE VIVRE. IL N'EST ANIME QUE PAR SON BESOIN DE VENGEANCE. Alors en déploiement en Afghanistan, le capitaine de frégate James Reece et ses Navy SEAL tombent dans une terrible embuscade, à laquelle Reece échappe miraculeusement. Mais la mort le poursuit, et James Reece découvre que ce qu'il pensait être un acte de guerre, fomenté par l'ennemi en terre étrangère, est la conséquence d'une conspiration menée aux plus hauts niveaux de son propre gouvernement. Maintenant qu'il n'a plus rien à perdre, Reece va mettre son savoir-faire acquis au cours de ces 15 dernières années de guerre insurrectionnelle au profit de sa seule vengeance, la traque de ses ennemis, sans plus respecter ni les lois de la guerre ni les lois de son pays.