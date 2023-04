Depuis les années 2000, les sexualités féminines sont sorties du silence grâce aux séries télévisées : après Sex and The City, les productions les plus récentes ambitionnent de raconter la singularité de l'expérience des femmes. Avec pédagogie, Sex and The Series explore les métaphores et les schémas inédits que proposent ces séries récentes, et la révolution télévisuelle que nous vivons : comment le "regard masculin" est-il transformé ou contredit ? Quelles nouvelles narrations nous sont proposées ? Sex and the series est à la fois un essai détonnant et un éloge de notre plaisir de téléspectateur ? ice. Autrice et journaliste, Iris Brey collabore à de nombreux médias (Les Inrockuptibles, Mediapart, France Culture, Canal+...) et s'est imposée comme l'une des spécialistes françaises de la question du genre au cinéma et dans les séries. Son livre, Le Regard féminin, est disponible chez Points.