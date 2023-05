Kali. Mythologie, pratiques secrètes et rituels

" Kali est une déesse qui résonne parfaitement avec notre époque troublée ; elle détient les clés des mystères les plus profonds et répond parfaitement à la dynamique et la curiosité contemporaine qui cherche les traces antiques et l'affirmation de la puissance féminine. " Daniel Odier Selon des traditions remontant à l'époque pré-védique, Kali a surgi du troisième oeil de la déesse Durga comme une manifestation destructrice et terrifiante de la puissance féminine envoyée pour anéantir les forces du mal. Aujourd'hui encore, dans toute l'Inde, Kali est vénérée comme la destructrice de tout ce qui nous rend esclave ; elle est capable de libérer son dévot de toute règle et de tout asservissement. Daniel Odier nous présente ici la mythologie, les pratiques et les rituels du culte de Kali dans la tradition tantrique kaula du shivaïsme du Cachemire. Plusieurs textes sont d'ailleurs publiés ici pour la première fois dans une langue occidentale. Il nous révèle les pratiques de Vamachara, communément appelé la Voie de la main gauche mais plus précisément traduit comme la Voie de Shakti. Dans cette tradition, le corps lui-même est le temple de Kali, et il est donc inutile de rejeter ou de nier le corps pour connaître l'union avec le divin. Au contraire, rien n'est considéré comme pur ou impur et l'on peut s'y affranchir totalement des règles. Axée sur le travail direct avec les émotions et les comportements interdits, cette voie permet au chercheur de transcender les obstacles à la libération par l'union sexuelle. Selon la Kaula Upanishad, "Dans ton comportement, fais le contraire de ce que les normes imposent, mais demeure stable dans la conscience". Kali est la réalité absolue : manifestée sous la forme d'une femme enivrée par le désir, elle libère le pratiquant tantrique de tout désir, sauf celui de l'union avec le divin. " Kali est une déesse qui résonne parfaitement avec notre époque troublée ; elle détient les clés des mystères les plus profonds et répond parfaitement à la dynamique et la curiosité contemporaine qui cherche les traces antiques et l'affirmation de la puissance féminine. " Daniel Odier