La magie du POP-UP pour apprendre des mots ! 5 grands pop up à faire tourner et à observer pour te promener au square et découvrir plus de 60 mots : L'allée Le toboggan Le bac à sable Les copains Le parc (double plan levé) Et sur chaque double page, un jeu de " cherche et trouve " ! Le format pop-up impressionnant et très attractif pour le tout-petit permet de : Faciliter la mémorisation par association : donner vie aux mots Rendre ludique l'apprentissage des mots Donner envie avec un objet spectaculaire A la fin : une double page pop-up avec encore plus de mots ! Un livre Pop-up pour les bébés dès 1 an.