L'indispensable du temps de travail médical

Le temps de travail médical à l'hôpital est un sujet complexe du fait des différents statuts qui composent ce personnel et surtout de l'organisation de la permanence des soins (dispositif de prise en charge des demandes de soins quand les cabinets médicaux sont fermés). Pour les médecins eux-mêmes, comme pour les différents acteurs hospitaliers en charge de leur gestion administrative, il est impératif de clarifier la réglementation applicable : temps de travail additionnel, gestion des astreintes, droit à la formation, autant de notions déterminantes, qu'il convient de bien maîtriser. Pendant longtemps, les médecins ont été gérés directement par le chef d'établissement. Aujourd'hui, dans un contexte difficile, les médecins hospitaliers souhaitent de plus en plus équilibrer leur vie professionnelle et leur vie familiale et l'hôpital voit émerger les notions récentes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de dialogue social médical, de qualité de vie au travail des médecins. De plus en plus émerge une gestion des ressources humaines médicales identique à celle du personnel non médical. Bientôt, l'hôpital public ne distinguera probablement plus personnel médical et non médical. On ne parlera plus de temps de travail médical et non médical, mais de synchronisation des temps, d'attractivité médicale et de fidélisation des personnels, de marque employeur. On n'opposera plus le management des uns à celui des autres et on réfléchira, globalement, à la continuité et à la qualité des soins. Le point de départ de cette évolution sera l'organisation du temps médical.