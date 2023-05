Pouilles et Basilicate

Le guide idéal pour voir l'essentiel et vivre le meilleur Premiers pas dans le sud-est de la péninsule italienne ? Des blanches falaises du Gargano aux criques secrètes du Salento, des palais baroques de Lecce aux trulli d'Alberobello et aux sassi troglodytiques de Matera, ne manquez aucune pépite de la région. Plongez dans nos pages "Incontournables" et "Itinéraires" pour organiser votre séjour. Vous êtes plutôt rando en forêt ou farniente à la plage ? Vous comptez visiter toutes les églises baroques ou tester toutes les recettes de la mamma ? Vous voyagez en amoureux ou en famille ? Pour une personnalisation totale de votre séjour, cap sur nos pages "En voilà des idées ! ". Et entre les visites et autres activités ? Piochez dans nos "Carnets d'adresses" pour siroter un café en terrasse, déguster des orechiette (petites pâtes en forme d'oreilles), faire provision de dragées artisanales... Soif d'inattendu ? Retrouvez les figures locales auxquelles nous avons donné "Rendez-vous" (chef médiatique, artisan d'art, agricultrice) et testez leurs adresses coups de coeur. NOTRE AUTEURE Journaliste française installée à Padoue, Lucie Tournebize s'en va sillonner dès qu'elle peut le "talon" de la botte italienne !