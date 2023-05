Tro Breiz, ma Bretagne intérieure

En 2009, l'auteur entreprend le tour de la Bretagne en solitaire alors qu'il vient de perdre son lieu d'ancrage qui était pour lui un éden Callot, une petite île dans le Finistère Nord C'est de là qu'il part pour ne plus y revenir et, durant trois semaines de marche, fait de nombreuses rencontres. Outre les étapes traditionnelles de ce pèlerinage qui honorent les sept saints fondateurs de la Bretagne (Tugdual à Tréguier, Brieuc à Saint Brieuc, Malo à Saint Malo, Samson à Dol, Patern à Vannes, Corentin à Quimper et Paul Aurélien à Saint Pol de Léon), le pèlerin visite aussi des lieux qui font partie de sa géographie intérieure chapelle des Sept Saints au Vieux Marché, Sainte Anne d'Auray, l'abbaye de Kergonan. Se mêlent à ce récit les thèmes de l'enracinement et de l'exil, de la crise de l'Eglise, de la spiritualité chrétienne et de l'Inde (avec la figure d'Henri Le Saux) où l'auteur venait de passer une année.