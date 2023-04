Tu as faim, bébé ?

Une toute première histoire animée pour accompagner les premières tentatives de bébé qui essaie de manger tout seul... pas toujours très proprement ! Un livre cartonné avec des animations très solides pour s'entraîner à faire tout seul : On met le bavoir, on utilise la cuillère, on choisit un dessert : bon appétit les bébés choux ! Les premières animations pour encourager la motricité fine, surprendre et partager un moment de complicité parent/bébé La collection bébés choux : les premières histoires animés pour accompagner les bébés dans les moments forts de leur quotidien. Cha Sang Mi, illustratrice coréenne, s'inscrit dans une tendance "Kawaï" et crée un univers universel, réaliste, délicat et tendre qui illustre des attitudes très justes et craquantes de bébés.