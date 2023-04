La guerre de guerilla

Depuis sa publication en 1961, La Guerre de guérilla s'est imposé comme une référence politique et militaire incontournable. Che Guevara y expose les leçons apprises durant la révolution cubaine et explique comment un petit groupe de combattants dévoués a surmonté les obstacles pour vaincre l'armée du dictateur soutenu par les Etats-Unis, et ainsi renverser la dictature. La Guerre de guérilla est à la fois le récit éclairant de l'un des mouvements révolutionnaires décisifs du vingtième siècle et une ressource intemporelle pour les combattants révolutionnaires du monde entier. Cette édition comprend les corrections du Che et ses suggestions pour de nouvelles révisions - que son assassinat en 1967 ne lui avait pas permis intégrer au texte initial.