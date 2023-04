Le pouvoir des symboles sacrés. 41 cartes pour favoriser la méditation, l'imagination et l'intuition

Les symboles sacrés existent depuis des millénaires, ils sont communs à toutes les époques et à toutes les régions du monde. En plus d'être des supports universels de cérémonie et de méditation, ils peuvent aussi devenir outils de divination. Ce coffret contient 41 cartes richement illustrées, chacune d'elles présentant un symbole - ouroboros, croix, oeil d'Horus, labyrinthe, caducée, homme de Vitruve, épée, spirale, main de Fatma, triskel, infini... Le livre d'accompagnement permet de les interpréter et de vous apporter un éclairage sur vos questionnements. Vous pouvez aussi colorier les dessins des cartes, observer leurs multiples détails pour approfondir encore l'essence du symbole et libérer votre imagination et votre créativité. Les symboles sont les signes qui révèlent l'univers illimité dont vous faites partie. Ils sont un puissant outil de méditation, pour faire le vide dans votre esprit, vous détendre et développer votre intuition.