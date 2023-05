Le vrai croyant

VOICI LE NOUVEL OPUS DE JACK CARR, AUTEUR DU BEST-SELLER LA LISTE TERMINALE, METTANT EN SCENE LES AVENTURES DE JAMES REECE. UN THRILLER D'ACTION FRAPPE DU SCEAU DE L'AUTHENTICITE. A la suite d'une vague d'attentats terroristes ayant ravagé l'Europe durant la période de Noël, les marchés financiers s'effondrent. Ces attaques auraient été organisées par un ancien commando irakien à la tête de plusieurs cellules terroristes clandestines. Le gouvernement américain ne dispose cependant que d'un seul atout pour retourner l'Irakien contre ses maîtres : James Reece, le terroriste domestique le plus recherché des Etats-Unis. Après avoir vengé la mort des membres de sa famille et celles de ses anciens équipiers, James Reece s'est réfugié dans l'anonymat du Mozambique, où il demeure sous la protection de la famille d'un de ses anciens équipiers SEAL. Après l'avoir localisé grâce à une série d'événements, la CIA recrute Reece en lui faisant bénéficier d'une grâce présidentielle. Désormais contraint de collaborer contre son gré avec le gouvernement des Etats-Unis, Reece va tout mettre en oeuvre pour traquer la tête du réseau terroriste et exposer au grand jour une conspiration géopolitique menaçant de fragiliser l'équilibre du monde.