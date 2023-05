Nature magique. Ses secrets et ses légendes

En se basant sur les nombreuses croyances et légendes qui existent à travers la France et le monde, l'auteure propose une balade féérique à la découverte des paysages et des événements météorologiques qui sont porteurs de magie. Pour les Corses, que faisaient les esprits du brouillard ? Pour nos ancêtres, pourquoi le soleil semblait-il plonger dans la mer au crépuscule ? Comment les forêts devinrent-elles des lieux de culte pour les Celtes, les Grecs ou les Romains ?