Quand l'alimentation nous bouffe la vie. Manger en pleine conscience pour se libérer des kilos émotionnels

Nos habitudes alimentaires et le rapport que nous entretenons avec la nourriture ont à voir avec notre enfance mais aussi avec tout ce que nous avons entendu, devenu adulte, sur comment bien manger pour rester en forme et en bonne santé. Or, bien souvent, ces habitudes ne comblent ni nos envies, ni nos vrais besoins, encore moins notre balance, et peuvent affecter notre confiance en nous. Gérer ses émotions en mangeant, se priver de ce que l'on aime, être accro au sucre ou endurer des intolérances alimentaires... Les maux de la bouffe nous gâchent la vie. Comment se débarrasser du poids de l'alimentation tout en respectant notre organisme et notre droit au plaisir ? Quelle que soit votre histoire avec la nourriture, ce livre vous propose de vous réconcilier avec elle. Grâce à des questionnaires et des exercices, vous identifierez votre profil de mangeur et construirez votre propre alimentation, celle qui vous correspond et qui est bonne pour vous : saine, libérée des kilos émotionnels, choisie avec plaisir et mangée en pleine conscience.