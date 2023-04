La loi du talon

Saskia, la trentaine, vit aux Philippines. Elle a depuis toujours un rapport particulier au corps. Le sien d'abord, ses pieds nus qui, gamine, l'éblouissent par leur beauté. Celui des autres surtout, des corps à brutaliser, aimer, conquérir, soumettre, révérer... De retour en France à la suite d'une rupture, Saskia se lance dans l'un de ses grands projets : devenir dominatrice professionnelle. Cette activité la plonge dans le tourbillon des fantasmes masculins aussi inattendus qu'étranges. Au fil de " séances " mémorables ou pitoyables, elle doute, exulte, s'interroge, s'indigne parfois, et se confronte à ses propres limites dans une société dont les lois rendent le travail du sexe si difficile. Au-delà du BDSM, ce roman largement autobiographique montre que l'inacceptable, le tordu ou le pervers ne résident pas toujours où on le pense. L'écriture à la fois tendre, drôle et crue dessine les contours d'un travail hors-norme. Notre curiosité se meut peu à peu en un profond attachement envers cette Maîtresse-Femme qui fait le mal, si bien.