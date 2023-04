L'ennéagramme prétend donner une grille de lecture du caractère et du fonctionnement des êtres humains. Il rencontre un grand succès, dans les formations professionnelles comme dans l'Eglise. Mais d'où vient-il ? Quelle est sa valeur ? Quels en sont les dangers ? L'ennéagramme se présente sous la forme d'un cercle sur la circonférence duquel apparaissent neuf points reliés entre eux qui représentent neuf types de personnalité? . Ces personnalités, avec leurs déclinaisons propres s'appliqueraient à tous les êtres humains sans exception. Ce dispositif est utilisé dans certains lieux d'Eglise sans que l'on s'interroge sur sa nature. On le devrait pourtant. Car l'ennéagramme fonctionne de manière totalisante. Et c'est problématique. La sagesse chrétienne, la Bible elle-même, les théories psychologiques, la philosophie, tout doit obéir à l'ennéagramme qui devient la norme absolue. Et puis il y a cette dimension ésotérique et initiatique qui opère en sous-main ; le savoir de l'ennéagramme n'est transmis qu'au sein d'un groupe. C'est qu'à l'origine de la doctrine, il y a un certain Gurdjieff. Mais qui en a entendu parler dans les formations faites au sein de l'Eglise ? Bien que l'ennéagramme n'ait aucune base scientifique, il est utilisé, et, sous son aspect innocent, il introduit un déterminisme dommageable et un réseau de pensées assez éloigné de l'Eglise. Dans ce texte l'auteur présente les origines de l'ennéagramme, les justifications théologiques de son usage, et les conséquences de sa pratique, afin que ceux qui le veulent puissent choisir de manière un peu plus éclairée.