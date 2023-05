Répondre aux défis sociétaux : le retour en grâce des politiques "orientées mission" ?

L'orientation des politiques d'innovation est une préoccupation constante des Etats depuis des décennies, que ce soit pour atteindre des objectifs géostratégiques, soutenir la croissance ou plus récemment répondre aux grands enjeux sociétaux. Depuis le début des années 2010 en effet, la mise en place de politiques ambitieuses en matière de recherche et d'innovation, s'attaquant aux grands défis énergétiques, numériques, environnementaux... est devenue une priorité stratégique des pays de l'OCDE et au-delà, comme si les incitations transversales à l'innovation ne suffisaient plus. En France, les divers dispositifs mis en place au fil de notre histoire récente (grands programmes technologiques, réseaux thématiques de recherche, agence de l'innovation industrielle, etc.), racontent cette adaptation progressive aux caractéristiques des différentes époques. Comme dans d'autres pays, ces ambitions ont connu quelques grands succès mais aussi des difficultés. Sur la base d'une étude de l'OCDE comparant les politiques d'innovation dites "orientées mission" dans une vingtaine de pays, cet ouvrage vise à comprendre comment ces politiques peuvent aider à mieux piloter l'innovation et répondre aux défis sociétaux, mais aussi comment la France se saisit (avec retard ? ) aujourd'hui de ce type de dispositif, notamment au travers du programme d'investissements d'avenir 4e génération.