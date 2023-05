Etude d'éloignement

Quand chaque moment peut être un signe, chaque émotion, un chemin, chaque changement de lumière, une promesse ou un séisme, quand on a l'impression que la vie se livre enfin, s'abandonne, alors que viennent les années d'éloignement, avec leurs enchantements et leurs désenchantements, il faut cesser de parler et, faux ou juste, chanter, semer les notes comme on sème des graines, et ainsi déjouer le vide, ce rongeur à qui il n'est pas question de laisser gagner la partie. E. M.