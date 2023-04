Persée combat l'effroyable Méduse

Les plus belles légendes de la mythologie, à raconter aux petits ! Pour répondre à l'affront du roi Polydectès et protéger sa mère Danaé, le jeune Persée part combattre l'abominable Méduse. L'affreuse Gorgone coiffée de serpents, change en pierre quiconque croise son regard. Aidé des dieux Athéna et Hermès, Persée s'envole vers le repaire du monstre pour un terrible combat... La légende de Persée, le héros qui a vaincu la Méduse, racontée par Zeus en personne, pour les enfants dès 5 ans !