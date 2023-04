Cherche et trouve l'arme du crime

Saurez-vous repérer l'arme du crime ? Retrouvez dans cet album 19 grandes planches illustrées librement inspirées des romans d'Agatha Christie. Chaque scène présente un crime qui vient d'être commis, avec son lot de suspects, de preuves et de fausses pistes... Meurtre dans un manoir anglais, disparition en pleine croisière, assassinat dans le huis-clos feutré d'un train d'époque... Vous êtes le grand détective Achille Carrott et vous avez bien l'intention de résoudre ces mystères ! Faites fonctionner vos petites cellules grises pour retrouver l'arme du crime ! Un cherche et trouve de 48 pages pour tous les détectives du dimanche.