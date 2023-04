Les 12 rayons sacrés et l'ascension de la nouvelle terre

Un guide théorique et pratique pour évoluer sereinement sur son chemin spirituel. Laissez-vous emporter dans une aventure initiatique, et développez vos capacités psychiques et spirituelles afin de devenir la meilleure version de vous-même. Au fil des pages de ce guide à la fois pratique et théorique, vous découvrirez ou redécouvrirez des enseignements parfois oubliés, de nouvelles pistes de réflexions, des exercices et des pratiques énergétiques ou spirituelles, qui vous aideront à acquérir toutes les connaissances utiles au quotidien et essentielles au développement d'une spiritualité saine. Vous comprendrez ainsi tous les mécanismes de l'évolution spirituelle afin de vous reconnecter au divin qui réside au plus profond de vous. Complet, bien construit et accessible, cet ouvrage sera un outil précieux pour développer vos capacités subtiles, votre guidance intérieure et la connexion à votre âme pour un éveil profond des consciences. Pas à pas, il vous apprendra à travailler avec les douze rayons sacrés - un outil d'évolution spirituelle et un système de soin énergétique - pour vous aider à changer votre perception du monde, à aligner vos désirs profonds sur ceux de votre coeur en étant plus à l'écoute de votre personnalité divine, et à retrouver une connexion directe à votre âme. Vous aurez ainsi toutes les clés pour évoluer dans un monde en pleine transformation et devenir, si vous le souhaitez, un pionnier de la nouvelle terre et participer concrètement à sa naissance et son ascension.