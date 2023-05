Pivoine la petite elfe

Etre malhabile, pour une elfe, ce n'est pas si facile ! Pivoine est très maladroite, pas pratique pour une elfe des bois ! En classe, c'est la seule qui tombe et trébuche quand on lui demande d'exécuter des exercices d'agilité. Après une visite chez le magicien médecin, elle apprend qu'elle a hérité ses pieds d'un ancêtre humain... on ne peut pas remédier à ça, il va falloir faire avec ! Mais ce qui ressemble à un désavantage pourrait finalement se révéler bien utile ! Julie Staboszevski - Sélection des Incorruptibles 2020-2021 pour Sa maison en carton