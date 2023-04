Révolutions et relectures du passé. XVIIIe - XXe siècle

Les Révolutions se font aussi avec des mots. De la fin du XVIIIe siècle à nos jours, en France, comme en Europe et en Amérique latine, bouleverser l'ordre politique et social, c'est condamner et rejeter ce qui existe ; c'est aussi, souvent, s'inspirer ou se revendiquer de précédents historiques. Les révolutions apparaissent ainsi comme d'exceptionnels moments de relecture du passé.