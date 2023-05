La petite garde-robe des bébés de la droguerie. Tome 2, 20 patrons de couture à taille réelle

Le soleil pointe le bout de son nez, on sort sa machine à coudre et on prépare la garde-robe de nos tout-petits. Des vestes, des blouses, des robes, des chemises et des pantalons, on remplit la valise de modèles colorés pour les week-ends en famille. Les indispensables sont aussi du voyage : bobs, bavoirs, culottes, sac de jeux... Après le tome 1, les créatrices de La Droguerie ont imaginé une nouvelle collection de modèles à coudre pour habiller bébé de la tête aux pieds. De la naissance au 18 mois, découvrez une vingtaine de modèles pratiques et intemporels pour les p'tits bouts. Suivez pas-à-pas les explications de montage détaillées, accompagnées de patrons à taille réelle. Décalquez, découpez, cousez... à vos machines !