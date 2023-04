Les prodigieux secrets du magicien Fox

Ce roman captivant réjouira tous les petits magiciens en herbe ! Le Fox, le magicien le plus célèbre de tous les temps, est mort. Mais avant de disparaître, il a pris soin d'organiser une véritable chasse au trésor : celui qui résoudra les énigmes de ses plus grands tours de magie deviendra son héritier officiel et son digne successeur... Du haut de ses 13 ans et avec sa jambe de bois, Flick est l'une des candidate de l'émission organisatrice de cette incroyable chasse au trésor. Elle et trois autres jeunes magiciens ont été sélectionnés pour la compétition : ils vont pouvoir pénétrer dans le spectaculaire manoir du Fox, tout en passages secrets, labyrinthes et chausse-trappes. Mais au-delà de sa passion pour la magie, Flick a une raison autrement plus importante de vouloir gagner : son père, magicien lui aussi, a quitté la maison après avoir affirmé que le Fox lui avait volé sa meilleure illusion : le prodigieux système des cloches. Flick est déterminée à mettre la main sur ce tour pour faire revenir son père...