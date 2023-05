Le travail du bois aux outils à main. Tome 1. Scies, rabots, ciseaux

Ce livre rassemble tout ce qu'il faut pour travailler le bois aux outils à main. Avec la découverte détaillée des principales familles d'outils : les scies, les rabots, les ciseaux. Pour chacune, l'étape clé de l'affûtage est largement détaillée. Il invite aussi à les mettre en oeuvre de façon concrète, lors d'une séquence de corroyage aux outils à main, et la réalisation complète d'un joli banc. Illustré de nombreuses photos et schémas, il dresse un panorama complet de cet univers, avec entre autres la réalisation de guides et d'accessoires à se fabriquer pour un maximum d'efficacité. Vous allez vous faire plaisir, et progresser dans la pratique.