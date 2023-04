Allemagne d'aujourd'hui N° 243, janvier-mars 2023 : Changement d'époque : l’Allemagne face à l’agression de l’Ukraine par la Russie

Ce numéro analyse les conséquences pour l'Allemagne de l'agression russe contre l'Ukraine en mettant l'accent sur la question énergétique (gaz russe) et stratégique (positionnement de l'Allemagne au sein de l'OTAN et affirmation d'une défense européenne en son sein, impact sur les relations franco-allemandes), la relation de l'Allemagne aux pays d'Europe de l'Est (Pologne, Pays baltes) et le regard que jette la Grande-Bretagne sur les positionnements français et allemand.