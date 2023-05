Les 11 codes quantiques. Pour activer votre potentiel

Vous êtes le TOUT, le tout est en vous. La vie rayonne dans chacune de vos cellules. Vous avez déjà tout pour mener l'existence de vos rêves. Rappelez-vous qui vous êtes et que tout est possible ! Condensé de la méthode mise au point par Armelle Bontemps, ce livre rend accessibles à tous, les 11 codes lumineux pour agir sur les plans mentaux et subtils de votre être et vous offrir des outils de reconnexion puissants à votre potentiel infini. Ces 11 codes quantiques forment un véritable parcours initiatique pour vous reconnecter à la Terre, à votre essence et puissance, vous aligner et rééquilibrer les forces en vous, cerner mieux vos missions de vie et amplifier ce que faites déjà, accéder à la supra-connaissance, plonger dans la matrice abondante de la vie, vous reconnecter à l'ouverture du coeur, sortir des limitations et ouvrir la porte de l'éveil galactique pour accueillir votre multi-dimensionnalité.