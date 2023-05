Carnet de développement très personnel

Le carnet créé par Ayem Nour pour arrêter de vouloir ressembler aux autres et devenir qui tu es vraiment ! "J'étais mal, triste, j'avais envie de pleurer mais les techniques de mieux-être et de méditation que je suivais par le biais de documentaires ou vidéos m'expliquaient que je devais passer à autre chose, ignorer mon chagrin, mes questions... Passer outre mes émotions... Un matin, je me suis levée et me suis dit : "depuis combien de temps n'as-tu pas pleuré, Ayem ? " Pourquoi devrais-je m'empêcher d'être triste ? De verser des larmes ? C'est impossible. Je veux être moi, avec mes blessures, mes failles, mes défauts". Nous avons tous entendu parler du développement personnel. Pourtant, chaque personne est unique et nous ne pouvons pas tous suivre les mêmes règles. J'estime que le développement personnel est justement très personnel. A travers ce guide, je vous propose d'apprendre à vous connaître, de puiser le meilleur en vous pour considérablement optimiser votre vie. Il ne s'agit pas d'être égoïste mais d'être profondément à l'écoute de vous-même.