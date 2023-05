Adoucir son syndrome pré-menstruel. Des solutions naturelles

Si vous souffrez de migraines, troubles digestifs, problèmes de peau, prise de poids ou encore douleurs dans la poitrine avant vos menstruations, c'est probablement la manifestation d'un syndrome prémenstruel. Même si ces symptômes sont banalisés et peu considérés, ils peuvent vous gâcher la vie au quotidien. Cet ouvrage vous propose différentes techniques naturelles et réponses adaptées pour traverser cette période du cycle plus sereinement. Hygiène de vie, alimentation adaptée, compléments alimentaires, relaxation, plantes, huiles essentielles : vous découvrirez diverses astuces pour remédier à vos symptômes et profiter pleinement des joies d'être une femme.