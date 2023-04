Où trouver le calme à Paris

A ceux qui rêvent de douceur et de sérénité dans un univers dominé par l'agitation et le tumulte, ce petit livre veut donner quelques raisons d'espérer. Dans les plis de la ville, il se trouve encore des lieux magiques susceptibles d'étancher les soifs de silence et de dépaysement. Ces adresses sont de plein air le plus souvent, libres d'accès et d'usage pour notre plus grand bonheur. Bercé par le pépiement de deux oiseaux ou le délicat bourdonnement d'une abeille, qui songerait à bouder le plaisir d'une halte dans l'un de ces édens ?