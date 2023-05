Mon Débarquement

Au petit matin du 6 juin 1944, Léon Gautier pose un pied sur la plage de Ouistreham, en Normandie. A seulement 22 ans, il fait partie de la troupe de ces 177 Français qui ont choisi de s'engager dans le commando du légendaire commandant Kieffer pour aller libérer la France. Aujourd'hui âgé de 100 ans, Léon Gautier est le dernier survivant de cette unité d'élite. Dans ce livre, il raconte " son " Débarquement, au coeur de l'événement. Le feu, les balles, la peur, mais aussi la certitude que cette bataille épique sera décisive et la fierté de se battre pour son pays. Les années ont passé, mais le souvenir de ses frères d'armes tombés à ses côtés pour terrasser l'envahisseur est toujours très présent. Avec ses mots et une grande humilité, Léon Gautier laisse un témoignage rare et précieux sur la plus grande opération militaire de tous les temps qui a changé le cours de l'Histoire.