Anapanasati, la respiration consciente selon le Bouddha

Des techniques précises sur l'art de la méditation telles qu'elles ont été inventées par le Bouddha Beaucoup ignorent quelle est l'origine de la respiration consciente et dans quel but elle a été conçue. Ce livre propose de replacer cette pratique dans son contexte originel du canon pali, le plus ancien recueil des enseignements du Bouddha qui nous soit parvenu. L'auteur prouve par ses traductions et commentaires que les conseils du Bouddha ne requièrent ni foi ni dogme, mais supposent un esprit clair et pragmatique qui s'accorde parfaitement avec la rationalité scientifique moderne. Voici donc un guide pratique et fiable de la respiration consciente qui s'enracine à la fois dans les textes anciens et dans l'expérience des maîtres contemporains du bouddhisme.