Investir dans les start-up : x100 ou rien. Mes stratégies gagnantes pour profiter de chaque opportunité

Dans ce nouvel ouvrage, Gabriel Jarrosson partage son expérience d'investisseur à succès pour montrer qu'investir dans des start-up n'est pas réservé aux plus nantis pour peu que l'on connaisse les bonnes stratégies. Techniques d'analyses, ficelles et pièges d'une nouvelle donne économique et technologique, apprenez-vous aussi comment identifier ces perles rares qui vous mèneront à une rentabilité souvent bien supérieure aux investissements plus classiques.