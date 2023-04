Exhumations

La 21ème enquête de l'anthropologue judiciaire Temperance Brennan : à quinze ans d'intervalle, la mer a rejeté des corps non identifiés qui pourraient être liés à une nouvelle épidémie mortelle. Une tempête a frappé la Caroline du Sud, révélant des crimes du passé... Sur le chemin de l'île de Palms, une île barrière au large de la côte de Caroline du Sud, l'anthropologue judiciaire Temperance Brennan reçoit un appel de la coroner de Charleston. Pendant la tempête, un conteneur de déchets biomédicaux s'est échoué sur la plage. A l'intérieur se trouvent deux corps décomposés, enveloppés dans des bâches en plastique et ficelés avec du fil électrique. Le sang de Tempe se glace au fur et à mesure qu'elle constate une grande similitude avec une autre affaire non résolue qu'elle avait traitée au Québec quinze ans auparavant. Habitée d'un pressentiment, elle s'envole pour Montréal pour recueillir des preuves et convaincre son patron de rouvrir un vieux dossier non résolu. Pendant ce temps, une tempête d'un autre type gagne en force en Caroline du Sud. La région de Charleston semble menacée par une bactérie qui, au pire, peut manger la chair humaine. Des milliers de personnes paniquent et se soumettent à un test qui leur permettra d'identifier une mutation génétique rare qui peut les avoir rendus vulnérables.