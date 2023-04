100 idées reçues sur le sport

Un recueil de 100 questions-réponses indispensable pour améliorer votre pratique sportive en chassant les idées-fausses colportées depuis des lustres le long des terrains. " Il faut s'étirer après l'entraînement "... " Plus on transpire, plus on se dépense "... " La pasta party est indispensable avant un marathon "... Autant d'idées reçues sur la pratique sportive qui se transmettent de générations en générations sans qu'on sache vraiment si elles sont justes ou pas, ni même si elles sont fondées sur le plan scientifique. Grâce à ces 100 questions-réponses très pratiques, vous aurez les idées claires sur la meilleure façon de pratiquer un sport et vos entraînements ne seront plus les mêmes. Toutes les idées reçues sur le sport sont décryptées et validées (ou pas) par les études les plus récentes. Et vous saurez désormais pourquoi il ne faut jamais boire froid après une séance de sport !