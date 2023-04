Le Château de M. Gymnopède. Sol & Rémi avec Erik Satie

" SOL & REMI ", une grande soeur et son petit frère, partent à la découverte des chefs-d'oeuvre de la musique classique et de leurs compositeurs... Dans Les Gymnopédies, les deux enfants font la rencontre d'Erik Satie. Créée par des passionnés de musique classique, la collection " Sol & Rémi " offre de joyeuses aventures à lire seul ou accompagné. Chaque volume invite à découvrir de manière inédite l'oeuvre d'un grand compositeur à travers une fiction illustrée, suivie d'un volet documentaire accessible aux enfants. En scannant le QR code à la fin de l'ouvrage, le lecteur pourra accéder à des playlists en streaming, imaginées par les auteurs et les experts d'Universal Music, en lien avec le livre. L'enfant pourra ainsi prolonger le plaisir de la lecture par une exploration musicale ludique et originale. A lire accompagné dès 6 ans et seul à partir de 8 ans.