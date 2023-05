Windows Server 2022. Installation, gestion du stockage et des traitements

Ce livre sur Windows Server 2022 s'adresse à un public d'administrateurs ou techniciens système qui souhaitent acquérir des compétences sur les fonctionnalités offertes par Windows Server 2022 Dans le premier chapitre, l'auteur détaille l'implémentation d'Hyper-V. Prérequis, machine virtuelle, mémoire dynamique, types de disques ainsi que gestion d'un réseau virtuel sont détaillés. Le nouveau format de fichier ainsi que la mise à niveau de la version d'une machine virtuelle sont également présentés. L'auteur présente ensuite la version Core ainsi que les différents outils pour procéder à la migration vers Windows Server 2022. La gestion du stockage débute par la configuration du stockage local avec la gestion des disques et la gestion des volumes. L'auteur guide ensuite le lecteur dans l'opération de réduction d'une partition. Cette opération est effectuée en ligne de commande ainsi qu'avec l'interface graphique. La déduplication ainsi que la gestion de l'espace de stockage sont également détaillées. Le lecteur pourra également se familiariser avec les technologies NAS, DAS et SAN et avec la mise en place d'un partage SMB et NFS. L'auteur présente ensuite les conteneurs Windows Server et leur mise en place. Les notions de PRA (Plan de reprise d'activité), de cluster à basculement ainsi que la fonctionnalité d'équilibrage de charge sont étudiée. Enfin, les derniers chapitres traitent de l'administration de Windows Server avec WDS, WSUS ainsi que la récupération d'évènements à l'aide de WinRM.