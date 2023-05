L'émeute du futur

17 février 2050... à l'aube d'une nouvelle journée de labeur au fond des abysses de la normalité futuriste, vous décidez d'aller faire un tour en ville... Mais peut-être bien que cette fois ci, y a comme un parfum d'agitation qui flotte dans l'air lourd de la métropole, peut-être même qu'à l'ombre des robot flics top modèles, des abeilles-drones et de l'autorité photovoltaïque en roue libre se trame l'émeute la plus exaltante qui soit depuis des lustres... et que son avènement dépendra de vous ! Si jamais vous vous avez des comptes à régler avec l'Avenir, plongez-vous corps et âme dans L'EMEUTE DU FUTUR : le seul livre-jeu au monde qui s'occupera bien comme il faut de vos emmerdements à venir !